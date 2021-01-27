رئيس الوزراء: نبني تاريخ جديد في البنية الأساسية وشبكة النقل الجماعي

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أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن سعادته لتواجده اليوم في المشروع القومي العملاق لاستكمال الخط الثالث لمترو الأنفاق بمحطة الكيت كات بمحافظة الجيزة.



ووجه "مدبولي"، خلال كلمته على هامش حضوره وصول ماكينة الحفر العميق للأنفاق بمحطة الكيت كات، اليوم الأربعاء، الشكر للفريق كامل الوزير، وزير النقل، على حجم العمل والجهد الكبير الذي تقوم به الوزارة اليوم في تنفيذ هذه الشبكة المتكاملة للنقل الجماعي من مترو الأنفاق والمونوريل والقطار الكهربائي الخفيف والقطار فائق السرعة.



وتابع رئيس مجلس الوزراء، أننا نبني تاريخ جديد في البنية الأساسية وشبكة النقل الجماعي بكل ربوع الجمهورية، لافتًا إلى أن العمل يتم وسط تحدي كبير؛ لكونه يتم بمناطق سكنية شديدة التكدس، مما يعني العمل بأقصى درجات الأمان لإنهاء المشروع بأمان وأسرع وقت ممكن.



وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه المهندس كامل الوزير، وزير النقل، وعدد من الوزراء، وصول ماكينة الحفر العميق لمحطة "الكيت كات"، والتي تُعد المحطة الأخيرة بالجزء الأول من المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، وذلك بعد الانتهاء من أعمال حفر الجزء النفقي بين محطتي "الزمالك" و"الكيت كات" بطول 929 مترًا.