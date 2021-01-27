الشهيد الــ(343).. "الأطباء" تنعي مدير مستشفى السنطة المركزي الأسبق

الأربعاء 27/يناير/2021 - 11:06 ص
بوابة الفجر
منى صموئيل


نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور ابراهيم النويهي عصر، مدير مستشفى السنطة المركزي الأسبق، والذي توفي عناية عزل مستشفى السنطة نتيجة الإصابة بفيروس كوڤيد19.

وأضافت النقابة، "خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء".

وأشارت النقابة ان الشهيد الدكتور ابراهيم النويهي عصر الطبيب رقم الــ(343)، من الأطباء الذين توفوا بفيروس كورونا منذ بدء جائحة الكورونا وحتى الأن.


وأكدت النقابة ان الأعداد المذكورة للأطباء الذي تم توثيق بياناتهم حتي الان تم التأكد من الوفاة بسبب إصابتهم بفيروس كورونا أثناء العمل، والأتصال بأهلهم للتأكد من خبر الوفاة والاستئذان في نشر النعي.


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