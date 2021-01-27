موسيماني يتسلم تقريرا شاملا عن الدحيل القطري

الأربعاء 27/يناير/2021 - 11:03 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
تسلم الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تقريرا شاملا عن فريق الدحيل القطري من جهازه المعاون لبدء دراسته قبل المباراة التي ستجمع بينهما في الرابع من فبراير المقبل.

ويسافر الأهلي بعد غد الجمعة إلى العاصمة القطرية الدوحة من أجل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية والتي ستنطلق في الرابع من فبراير المقبل وحتى 11 من الشهر ذاته، حيث يبدأ المارد الأحمر مشواره بمواجهة فريق الدحيل القطري.


وتسلم موسيماني تقريرا شاملا عن فريق الدحيل القطري بجانب عدد من المباريات الأخيرة التي خاضها الفريق القطري خلال الفترة الماضية والتي كان أخرها مواجهة فريق الأهلي في كأس أمير دولة قطر للتحضير لمباراة.


ويأمل موسيماني في قيادة الأهلي إلى تحقيق إنجاز تاريخي في بطولة كأس العالم للأندية وتكرار إنجاز الفريق الأحمر في بطولة 2012 بعدما حصل على الميدالية البرونزية عقب احتلاله المركز الثالث في البطولة.

أخبار تهمك

كلام نهائي.. تعرف على مصير امتحانات الفصل الدراسي الأول

منذ يوم

بالفيديو| رمضان صبحي يرفض مصافحة لاعبي الأهلي وأحمد فتحي يعانق الجميع قبل مباراة بيراميدز

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل| بعد القبض على طبيب الأسنان.. أول تصريح من محامي فنانين تعرضا للتحرش

منذ حوالي 11 ساعة

ميدو يفجر مفاجأة بشأن مهاجم الأهلي الجديد

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مدة غياب محمد هاني وموقفه من مباراة الدحيل القطري بكأس العالم للأندية

منذ أقل من نصف ساعة

حقيقة عودة محمد إبراهيم إلى الزمالك

منذ أقل من ساعتين

البنك المركزي يزف بشري سارة للشباب من سن 16 إلى 21 عاما

منذ حوالي 14 ساعة

التفاصيل الكاملة لقرعة دوري أبطال آسيا

منذ نصف ساعة

عاجل .. البنك المركزي يصدر توضيحات جديدة للبنوك بشأن رقم الـ"IBAN"

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. انخفاض جديد في إصابات كورونا و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 11 ساعة

تفاصيل مفاوضات الأهلي لضم ثالث صفقاته الشتوية

منذ حوالي 18 ساعة

بعد تأجيل محاكمته.. تفاصيل اعتداء طبيب على مريضة وهتك عرضها بالشرقية

منذ حوالي 5 ساعات

ميدو يفجر مفاجأة عن رمضان صبحي

منذ حوالي 9 ساعات

الإسماعيلي : اقتربنا من ضم ثلاثي الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

مصطفى الفقي يكشف عن أخطر رجال مبارك (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

نجم الأهلي يخطط للرحيل

منذ ساعتين و 52 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:50 ص

مصطفى الفقي يكشف عن أخطر رجال مبارك (فيديو)

عاجل| بعد القبض على طبيب الأسنان.. أول تصريح من محامي فنانين تعرضا للتحرش

12:40 ص

عاجل.. مدة غياب محمد هاني وموقفه من مباراة الدحيل القطري بكأس العالم للأندية

11:30 ص

التفاصيل الكاملة لقرعة دوري أبطال آسيا

11:22 ص

البنك المركزي يزف بشري سارة للشباب من سن 16 إلى 21 عاما

10:14 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات