وكيل "دفاع النواب" للكونجرس الأمريكي: التدخل في الشئون الداخلية لمصر غير مسموح به

الأربعاء 27/يناير/2021 - 11:00 ص
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
استنكر النائب إبراهيم المصري، وكيل لجنه الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تدخل أعضاء الكونجرس الأمريكي في الشأن الداخلي المصري، مؤكدا أن مصر دولة ذات سيادة وغير مسموح باي تدخلات خارجية تخص الشأن الداخلي لمصر.

وأوضح المصري، خلال البيان الصادر له، أنه ما تم إعلان عنه في الساعات الأخيرة الماضية، بشأن تشكيل كتلة برلمانية من نواب بالكونجرس الأمريكي، للدفاع عن حقوق الإنسان في مصر هو أمر مرفوض شكلا ومضمونا، مشيرا إلى أنه يجب أن يتم تشكيل لجنة لحقوق الإنسان من قبل الكونجرس في بلادهم خاصة بعد أحداث اقتحام مجلس الشيوخ الأميركي واعتراف رئيسهم السابق دونالد ترامب بتزوير الانتخابات الرئاسية المنصرفة.

وأضاف وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن مصر خالية من المعتقلين السياسيين، كما أن المتواجدين الان داخل السجون بسبب خروجهم عن القانون المتعارف عليه والذي يطبق على الجميع، مشيرا إلى أن أي تدخل لأعضاء برلمان إي دوله فى الشأن الداخلي لا يستطيع أحد أن يتقبله، كما أن من يريد منهم التحدث أو المناقشة لأى موضوع يوجد مجلسي النواب والشيوخ يعبران عن الشعب المصري في كافة القضايا والملفات.

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