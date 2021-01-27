برلمانية تطالب الدول الأجنبية باحترام سيادة واستقلال الدولة المصرية

الأربعاء 27/يناير/2021 - 10:58 ص
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
أعلنت النائبة امال رزق الله، عضو مجلس النواب، عن تحفظها واعتراضها بشأن تدخل الكونجرس الأمريكي فى الشأن الداخلي للدولة المصرية، مشيره إلى أن هذه التدخلات في شئون مصر الداخلية تجاوز غير مقبول ولن يقبله أحد.

وأكدت رزق الله، خلال البيان الصادر لها، أن مصر دولة كبيرة لها تاريخ يمتد لآلاف السنين، حيث انها لم تدخل في الشئون الداخلية لأي دولة عربية أو أوروبية، ولذلك لم تسمح أو تقبل بأي تدخلات  في شئونها الداخلية، ولن تنظر أي تدخلات خارجية من أي جهة حول كيفية التعامل مع مواطنيها.

وطالبت عضو مجلس النواب، الدول الأجنبية باحترام سيادة واستقلال الدولة المصرية، خاصة وأن الهدف من استغلال ملف حقوق الإنسان ما هو إلا أنه عملية ضغط على الدولة المصرية وقيادتها، يلتقي خلفه عدد من أصحاب المصالح والأعداء السياسيين للدولة المصرية.

وأشارت البرلمانية، إلى أنه يجب على أمريكا أولًا الاهتمام بالانتهاكات الصارخة الموجودة لديها في ملفي القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، قبل التدخل في شؤون الدول الأخرى.

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سيادة الدولة المصرية

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