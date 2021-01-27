"وجهة آمنة وترحيب فائق".. شهادات عالمية تروج للسياحة في مصر

الأربعاء 27/يناير/2021 - 10:58 ص
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
رغم حالة الركود التي تعيشها السياحة العالمية، جراء جائحة فيروس كورونا المستجد، فإن هناك شهادات مدونين دوليين، تروج للسياحة في مصر، باعتبارها وجهة آمنة، وإجراءاتها الاحترازية بسيطة.

ويرصد "الفجر"، الشهادات العالمية التي تروج للسياحة في مصر رغم أزمة فيروس كورونا المستجد.

بريطانيا تروج للسياحة في مصر 
روجت المملكة المتحدة، للسياحة في مصر، عقب رفع الإغلاق بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، حسب صحيفة "تليجراف" البريطانية.

ويقول الكاتب ماثيو موريس، إن مصر من الدول التي أبلغت عن تراجع مستويات كورونا، وعند زيارتها تجد الترحيب دافئًا والإجراءات مهذبة وخالية من المتاعب مع الحد الأدنى من الانتظار في طابور الدخول.

وأضاف قائلا "الأهم من ذلك، كما اكتشفت عند السفر إلى هناك في أواخر العام الماضي، أنها توفر لك أيضًا فرصة نادرة ربما تحدث مرة واحدة في كل قرن، حيث بإمكانك رؤية واحدة من أكثر دول العالم غموضًا دون وجود زحام من قبل السياح، لترى الكنوز المعروفة باكتظاظ مواقعها الشهيرة لعقود".

وقال، إن الزوار بإمكانهم الحصول على تجربة فريدة في الأهرامات في ظل عدم الزحام، فضلا عن تراجع أسعار الفنادق من فئة لـ5 نجوم، ومنها التاريخي والقديم والذى يقدم بدوره فرصة للاستمتاع.

مقاصد سياحية 
وهناك الكثير من المقاصد التي يمكن زيارتها والاستمتاع بها مثل الأهرامات ووادي الملوك والكرنك وأبو سمبل وبقية المواقع المشهورة عالميا.

وأضاف الكاتب البريطاني، أنه يمكن العثور على بعض من أجمل الفنادق التاريخية في العالم في مصر، وهي الآن بأسعار مخفضة.

ترويح مدونين أوكرانيين 
ولم تكن بريطانيا وحدها التي روجت للسفر لمصر، حيث زار مدينة الغردقة خلال اليومين الماضيين مدونون أوكرانيون بدعوة من وزارة السياحة والآثار، للتنشيط السياحي للقيام بزيارة تعريفية للمقاصد السياحية المصرية.

ويتمتع هؤلاء المؤثرين بنسبة متابعة عالية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعربوا عن استمتاعهم بالطبيعة الخلابة والجو الدافئ والشمس المشرقة التي تتمتع بها شواطئ المدينة، كما قاموا برحلة بحرية استمتعوا خلالها بممارسة رياضة السنوركلينج ومعايشة الحياة البحرية للبحر الأحمر ومشاهدة الشعاب المرجانية الساحرة والأسماك الملونة الزاهية والنادرة.

وقد سجلوا زيارتهم لمدينة الغردقة حيث التقطوا العديد من الصور في كل مكان زاروه واستمتعوا به وقاموا بنشرها على صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

شواطئ خلابة
وحول الشواطئ الخلابة، تحدث الكاتب البريطاني ماثيو موريس، بأن الوقت المناسب لزيارتها هو من فبراير إلى إبريل، حيث توجد الكثير من المدن والمنتجعات المعروفة سواء على البحر المتوسط ​​أو البحر الأحمر.

ونصح الجميع بالذهاب إلى السواحل جنوب الغردقة، حيث تكون المياه صافية ودافئة والفنادق ذات قيمة رائعة مع الكثير من وسائل الراحة مع الحفاظ على قواعد كوفيد 19.

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