ميدو: مباراة الأهلي هي انطلاقة رمضان صبحي للتألق

الأربعاء 27/يناير/2021 - 10:41 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن مباراة الأهلي ستكون إنطلاقة رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، نحو التألق.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "أتوقع أن يزداد تركيز وأداء رمضان صبحي خلال الفترة المقبلة، بعدما تجاوز مباراة الأهلي".

وواصل، "لو حقق الأهلي الفوز في مباراة بيراميدز، لواجه رمضان صبحي العديد من العقبات خلال الفترة المقبلة".

وتابع، "نجاح اللاعب مع الأندية الكبيرة يتوقف على شخصيته، وبشكل شخصي كنت أعشق الضغوط وأكره المباريات السهلة".

وفي سياق آخر، أوضح أنه لا يوجد ما يسمي بـ"قائمة الانتظار"، مشيرا إلى أنه ليس من حق أي نادٍ أن يضع لاعب على قائمة الانتظار.

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