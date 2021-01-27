غداً الخميس .. إجازة رسمية البورصة المصرية بمناسبة عيد الشرطة

الأربعاء 27/يناير/2021 - 10:36 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
أعلنت البورصة المصرية، عن موعد أجازة عيد الشرطة وثورة 25 يناير ، حيث تقرر أن يكون غداً الخميس 25-1-2021.

وأوضحت البورصة المصرية في بيان لها اليوم أنه سوف على أن يستأنف العمل يوم الأحد 31 يناير الجاري.

واستهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم علي ارتفاع جماعي ، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 11547 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 2374 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 14117 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 4461 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 2367 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 3395 نقطة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ثوره يناير

أخبار تهمك

كلام نهائي.. تعرف على مصير امتحانات الفصل الدراسي الأول

منذ يوم

ميدو يفجر مفاجأة عن رمضان صبحي

منذ حوالي 8 ساعات

مصطفى الفقي يكشف مفاجأت جديدة عن ثورة يناير

منذ ساعتين و 12 دقيقة

رسميا.. اعتماد ترشح هاني أبوريدة في انتخابات مجلس "فيفا"

منذ 37 دقيقة

عاجل .. البنك المركزي يصدر توضيحات جديدة للبنوك بشأن رقم الـ"IBAN"

منذ حوالي 21 ساعة

بالفيديو| رمضان صبحي يرفض مصافحة لاعبي الأهلي وأحمد فتحي يعانق الجميع قبل مباراة بيراميدز

منذ حوالي 15 ساعة

ميدو يفجر مفاجأة بشأن مهاجم الأهلي الجديد

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. انخفاض جديد في إصابات كورونا و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 10 ساعة

تفاصيل مفاوضات الأهلي لضم ثالث صفقاته الشتوية

منذ حوالي 17 ساعة

البنك المركزي يزف بشري سارة للشباب من سن 16 إلى 21 عاما

منذ حوالي 13 ساعة

حقيقة عودة محمد إبراهيم إلى الزمالك

منذ 35 دقيقة

الإسماعيلي : اقتربنا من ضم ثلاثي الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لتقلبات جوية عنيفة خلال الساعات المقبلة

منذ أقل من ساعتين

بعد تأجيل محاكمته.. تفاصيل اعتداء طبيب على مريضة وهتك عرضها بالشرقية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| بعد القبض على طبيب الأسنان.. أول تصريح من محامي فنانين تعرضا للتحرش

منذ حوالي 10 ساعة

مصطفى الفقي يكشف عن أخطر رجال مبارك (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

ارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة بمستهل جلسة الخميس

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة خلال بداية تعاملات اليوم

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة خلال بداية تعاملات اليوم

مؤشرات البورصة تواصل ارتفاعها بدعم مشتريات المصريين والعرب

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة خلال مستهل جلسة اليوم

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة خلال مستهل تعاملات اليوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:50 ص

مصطفى الفقي يكشف عن أخطر رجال مبارك (فيديو)

عاجل| بعد القبض على طبيب الأسنان.. أول تصريح من محامي فنانين تعرضا للتحرش

12:40 ص

البنك المركزي يزف بشري سارة للشباب من سن 16 إلى 21 عاما

10:14 م

ميدو يفجر مفاجأة بشأن مهاجم الأهلي الجديد

02:59 ص

حقيقة عودة محمد إبراهيم إلى الزمالك

10:10 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات