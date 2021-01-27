غداً الخميس .. إجازة رسمية البورصة المصرية بمناسبة عيد الشرطة

أعلنت البورصة المصرية، عن موعد أجازة عيد الشرطة وثورة 25 يناير ، حيث تقرر أن يكون غداً الخميس 25-1-2021.





وأوضحت البورصة المصرية في بيان لها اليوم أنه سوف على أن يستأنف العمل يوم الأحد 31 يناير الجاري.



