غداً الخميس .. إجازة رسمية البورصة المصرية بمناسبة عيد الشرطة
الأربعاء 27/يناير/2021 - 10:36 ص
نيفين سمير
أعلنت البورصة المصرية، عن موعد أجازة عيد الشرطة وثورة 25 يناير ، حيث تقرر أن يكون غداً الخميس 25-1-2021.
وأوضحت البورصة المصرية في بيان لها اليوم أنه سوف على أن يستأنف العمل يوم الأحد 31 يناير الجاري.
واستهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم علي ارتفاع جماعي ، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 11547 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 2374 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 14117 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 4461 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 2367 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 3395 نقطة.
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