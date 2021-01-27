بيان تفصيلي بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم في مدن ومحافظات مصر

الأربعاء 27/يناير/2021 - 10:38 ص
بوابة الفجر
نتشر لكم في السطور التالية بيان تفصيلي بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم في مدن ومحافظات مصر، حيث يسود طقس غير مستقر اليوم الأربعاء وتشهد البلاد رياح وأمطار على فترات متقطعة مع انخفاض في درجات الحرارة وعن العظمى الصغرى إليكم التالي:

القاهرة 22 11

الإسكندرية 20 11

وادى النطرون 22 10

طنطا 22 10

شبين الكوم 22 10

دمنهور 21 11

بلطيم 22 11

مطروح 18 10

السلوم 16 10

سيوة 19 06

بورسعيد 22 12

دمياط 21 11

الزقازيق 22 11

المنصورة 22 10

الإسماعيلية 23 10

السويس 22 10

العريش 23 10

رفح 22 09

رأس سدر 21 10

نخل 21 02

نويبع 23 15

طابا 22 12

كاترين 18 02

الطور 23 10

شرم الشيخ 26 14

الغردقة 24 12

مرسى علم 25 13

الفيوم 22 07

بنى سويف 22 07

المنيا 22 05

أسيوط 22 06

سوهاج 23 06

قنا 23 06

الأقصر 26 07

أسوان 26 08

ادفو 26 08

أبوسمبل 25 09

الوادى الجديد 24 03

شلاتين 27 15

أبورماد 27 14

حلايب 25 16

رأس حدربة 24 15

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