تعرّف على مباريات الجمعة لمجموعة القاهرة بالقسم الثاني

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تنطلق في الثانية والنصف من عصر الجمعة - 29 يناير - مباريات الجولة الـ 11 لمنافسات المجموعة الثانية، بدوري القسم الثاني.



1- بورتو مع كوكاكولا

على استاد الجيش بالسويس

يستضيف فريق بورتو متصدر المجموعة بقيادة أشرف توفيق برصيد 22 نقطة فريق كوكاكولا صاحب المركز التاسع بقيادة تامر مصطفى برصيد 13 نقطة

حقق فريق بورتو الفوز في الجولة الماضية على فريق النجوم بهدف دون رد بينما تلقى فريق كوكاكولا الهزيمة بهدفين نظيفين من فريق القناة.

2- جمهورية شبين مع منتخب السويس

على استاد جامعة المنوفية

يلتقي فريق جمهورية شبين صاحب المركز الثالث عشر بقيادة ياسر رضوان برصيد 9 نقاط مع فريق منتخب السويس وصيف المجموعة بقيادة أشرف خضر برصيد 17 نقطة

شهدت الجولة الماضية تعادل فريق

جمهورية شبين مع فريق المريخ بدون أهداف بينما تلقى فريق منتخب السويس الهزيمة من فريق الداخلية بهدفين نظيفين.

3- الداخلية مع زد اف سى

على الملعب الفرعي بالدفاع الجوي

يلعب فريق الداخلية صاحب المركز الثالث بقيادة هشام زكريا برصيد 17

نقطة مع فريق زد إف سي صاحب المركز الخامس بقيادة أسامة نبيه برصيد 14 نقطة

شهدت الجولة الماضية

فوز فريق الداخلية على فريق منتخب السويس بهدفين دون رد بينما تعادل فريق زد مع فريق طنطا

بدون أهداف.

4- النصر مع الترسانة

على ملعب نادي النصر

يحل فريق الترسانة صاحب المركز

الرابع بقيادة علاء نوح برصيد 16 نقطة ضيفاً على فريق النصر صاحب المركز الثالث عشر بقيادة سيد عيد برصيد 9 نقاط

شهدت الجولة الماضية

فوز فريق الترسانة على فريق سرس الليان بهدفين نظيفين بينما تلقى فريق النصر الهزيمة بهدفين مقابل هدف من فريق السكة الحديد.

5- القناة مع السكة الحديد

على ملعب نادي القناة القديم

في لقاء هام ومرتقب

يواجه فريق القناة صاحب المركز الثامن بقيادة محمد صلاح برصيد 13

نقطة مع فريق السكة صاحب المركز

الحادي عشر بقيادة عيد مزاريق برصيد 11 نقطة

حقق الفريقان الفوز في الجولة الماضية القناة على فريق كوكاكولا بهدفين نظيفين والسكة الحديد على فريق النصر بهدفين مقابل هدف.

6- الزرقا مع المريخ

يواجه فريق الزرقا صاحب المركز الثاني عشر بقيادة طارق الصاوي برصيد 11 نقطة مع فريق المريخ

صاحب المركز السابع بقيادة أحمد عبد العزيز برصيد 13 نقطة

حقق فريق الزرقا الفوز بهدف دون رد على فريق بتروجت في الجولة الماضية بينما تعادل فريق المريخ مع فريق جمهورية شبين بدون أهداف

7- النجوم مع طنطا

على ملعب النجوم

ولقاء أهل القاع

يلتقي فريق النجوم صاحب المركز قبل الأخير بقيادة أمير عزمى مجاهد

برصيد 8 نقاط مع فريق طنطا متذيل المجموعة بقيادة رضا عبد العال برصيد 7 نقاط

شهدت الجولة الماضية هزيمة فريق النجوم من فريق بورتو بهدف نظيف بينما تعادل فريق طنطا مع فريق زد إف سي بدون أهداف.

وتختتم الجولة يوم السبت بلقاء

سرس الليان مع بتروجت

يشهد ملعب سرس الليان لقاء سرس الليان صاحب المركز العاشر بقيادة أسامة ححاج برصيد 12 نقطة مع فريق بتروجت صاحب المركز السادس بقيادة ياسر رجب برصيد 13 نقطة

وشهدت الجولة الماضية

هزيمة الفريقان

سرس الليان من فريق الترسانة بهدفين نظيفين بينما انهزم بتروجت

من فريق بورتو بهدف دون رد.

الترتيب

1- بورتو 22 نقطة

2- منتخب السويس 17 نقطة

3- الداخلية 17 نقطة

4- الترسانة 16 نقطة

5- زد إف سي 14 نقطة

6- بتروجت 13 نقطة

7- المريخ 13 نقطة

8- القناة 13 نقطة

9- كوكاكولا 13 نقطة

10- سرس الليان 12 نقطة

11- السكة الحديد 11 نقطة

12- الزرقا 9 نقاط

13- النصر 9 نقاط

14- جمهورية شبين 9 نقاط

15- النجوم 8 نقاط

16- طنطا 7 نقاط

