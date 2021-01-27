الإسكان تستعد لتوصيل خدمات الصرف الصحي للمناطق الريفية

الأربعاء 27/يناير/2021 - 10:34 ص
وزارة الأسكام والمجتمعات العمرانية
وزارة الأسكام والمجتمعات العمرانية
أحمد الشيخ

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مطولا مساء أمس، مع قيادات قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، وقيادات الوزارة، لمتابعة الاستعدادات الجارية لتوصيل خدمات الصرف الصحى للمناطق الريفية، وذلك فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتطوير القرى والتوابع على مستوى الجمهورية.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن المشروعات المختلفة التى سيتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير القرى والتوابع على مستوى الجمهورية، هى من أهم المشروعات القومية التى يجرى تنفيذها حالياً على مستوى الدولة، ويتم متابعتها بشكل مباشر ودورى من الرئيس عبدالفتاح السيسى، وذلك من أجل توفير حياة كريمة لنحو 55 مليون مواطن مصرى، يقطنون بالمناطق الريفية.

وناقش وزير الإسكان مع قيادات قطاع المرافق، الاستعدادات الجارى تنفيذها لتوصيل خدمات الصرف الصحى للمناطق الريفية، والأساليب غير التقليدية، التى سيتم اتباعها لتوصيل الصرف الصحى لتلك المناطق بما يتلاءم مع أعداد السكان، والأراضى المتاحة، وكذا منظومة العمل لنقل الصرف الصحى من الخزانات التى سيتم تنفيذها لتجميع الصرف الصحى بالعزب والتوابع، ونقلها إلى محطات المعالجة من خلال عربات الكسح، والاستعانة بالعمالة المحلية من أجل توفير فرص عمل لهم.

ووجه الوزير بإعداد حصر بعدد محطات معالجة الصرف الصحى التى سيتم تنفيذها، وتنميط الاحتياجات وسعة محطات المعالجة بتصرفات تناسب طبيعة المناطق الريفية، وبحلول لا مركزية تسمح بالتكرارية، وكذا حصر جميع المستلزمات المطلوبة لتنفيذ مشروعات الصرف الصحى بالمناطق الريفية، سواء فيما يتعلق بمشروعات توصيل الخدمة للمناطق المحرومة، ومشروعات الإحلال والتجديد، وعقد لقاءات مع الموردين والمصنعين، من أجل تنفيذ عمليات شراء مجمع، مما يساهم فى خفض تكلفة تنفيذ تلك المشروعات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

كما أكد الوزير على ضرورة الاستعانة بالمنتجات المحلية، والتأكيد على توطين الصناعة، والتواصل مع المصنعين، من أجل توفير الاحتياجات اللازمة لتنفيذ المشروعات، وكذا الاستعانة بالمقاولين والعمالة المحلية، موضحاً أن من أهم أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، هو تشجيع الصناعة المصرية، والاعتماد على المنتجات المحلية، وتوفير فرص عمل للمجتمع المحلى.

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وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الاسكان وتوصيل خدمات الصرف الصحي الإسكان

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