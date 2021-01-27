بسبب ارتفاع مبيعات المعادن .. خسائر "مصر للألومنيوم" تتراجع 42.7% خلال 6 شهور

الأربعاء 27/يناير/2021 - 10:29 ص
مصر للألومنيوم
مصر للألومنيوم
نيفين سمير
أعلنت شركة مصر للألومنيوم، عن القوائم المالية ، حيث أسفرت النتائج عن  تحقيق صافي خسائر بلغت 341.3 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 595.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، بنسبة انخفاض 42.7%.


وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم ، ان إيرادات الشركة قد ارتفعت خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري لتصل إلى 5.01 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 3.58 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
 
وأرجعت شركة مصر للألومنيوم، اسباب تراجع الخسائر إلى ارتفاع السعر الأساسي للمعدن ببورصة المعادن العالمية خلال الستة أشهر عن السعر الأساسي للمعدن في الفترة المقابلة، وارتفاع كميات المبيعات خلال الفترة بمقدار 55 ألف طن عن الفترة المقارنة.

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