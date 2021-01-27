بسبب ارتفاع مبيعات المعادن .. خسائر "مصر للألومنيوم" تتراجع 42.7% خلال 6 شهور

أعلنت شركة مصر للألومنيوم، عن القوائم المالية ، حيث أسفرت النتائج عن تحقيق صافي خسائر بلغت 341.3 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 595.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، بنسبة انخفاض 42.7%.









وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم ، ان إيرادات الشركة قد ارتفعت خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري لتصل إلى 5.01 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 3.58 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.