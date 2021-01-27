صعود جماعي لمؤشرات البورصة مع بداية التعاملات
الأربعاء 27/يناير/2021 - 10:15 ص
نيفين سمير
ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء ، مع استقرا سهم التجاري الدولي ونشاط كبير علي الأسهم المضاربية.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 11547 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 2374 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 14117 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 4461 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 2367 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 3395 نقطة.
وتوقع أيمن فودة خبير أسواق المال ، استمرار الأداء العرضى على المؤشر الرئيسي المائل للصعود مع استمرار فشل التجارى الدولى فى الاستقرار أعلى ال 64 جنيه ، مع غياب المحفزات و توقف الاسهم الصاعدة للافصاح عن سبب الصعود دون أى تدخل فى حالة الهبوط مما تتراجع معه ثقة المستثمر فى المنظومة ، مضيقاً أنهلازال التعامل مع كل سهم على حداه مع تباين أداء الأسهم و تفوق أسهم كانت خاملة و بدأت الصعود و عودة النشاط أسهم أنهت تصحيحها و استأنفت الصعود .
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