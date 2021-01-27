البورصة تنتهي من المراجعة الدورية لمؤشرتها والتطبيق في أول فبراير

الأربعاء 27/يناير/2021 - 10:13 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
الفجر الاقتصادي

شهدت المراجعة الدورية لمؤشرات البورصة المصرية، خلال شهر يناير الجاري، عدة تغيرات، أبرزها خروج 5 من المؤشر الرئيس EGX30، مقابل دخول 5 شركات أخرى فقط، والتي سيتم بدأ العمل بها أول فبراير المقبل 2021، وذلك في أول تطبيق لمنهجية مؤشرEGX30  الجديدة، والخاصة بتكوين المؤشر ومعايير إدراج وحذف الشركات.

 

وكانت إدارة البورصة قد أعلنت عن تطوير منهجية تكوين المؤشر الرئيسي EGX30 الأسبوع الماضي، ليكون المؤشر أكثر قدرة على جذب الاستثمارات، وكذا الحفاظ على استقراره وجاذبيته الاستثمارية ومزيد من المساهمة في تحسن التوزيع النسبي للشركات داخل المؤشر.

 

وتضمنت أبرز نتائج المراجعة الأخيرة، انخفاض الوزن النسبي لأكبر الشركات المكونة للمؤشر من حيث الوزن النسبي من حوالي 44.42% وذلك في حالة عدم تطبيق المنهجية الجديدة، إلى 36.81% بعد تطبيق المنهجية الجديدة، وهو ما يسهم إلى حد كبير في تحسن التوزيع النسبي للشركات داخل المؤشر، أحد أهم مستهدفات عملية تطوير منهجية مؤشر EGX30.

 

وتتجه إدارة البورصة إلى استبدال مؤشر النيل الخاص بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، بمؤشر جديد وهو مؤشر "تميز"، والذي يتم تطوير منهجية عمله حالياً، والذي من المتوقع أن يضم الشركات الأكثر تميزا من حيث الأداء المالي والتشغيلي.

 

وتعتمد فلسفة التعديل الجديد لمنهجية المؤشر في الإدراج، بأنه إلى جانب معيار السيولة "قيم التداولات"، إضافة معيار رأس المال السوقي مرجحاً بالتداول الحر “يشترط ألا تقل قيمة رأس المال السوقي مرجحاً بالتداول الحر للشركات المؤهلة للانضمام للمؤشر في تاريخ المراجعة الدورية، عن قيمة الوسيط لرأس المال السوقي مرجحاً بالأسهم حرة التداول لأعلى 60 شركة من حيث "السيولة "، وذلك لضمان التمثيل الجيد للشركات ذات الأحجام الكبيرة والتي تتمتع بمعدلات سيولة مرتفعة، وهو ما يحافظ أيضاً على جاذبية المؤشر للاستثمار محلياً وعالمياً.

 

هذا بالإضافة إلى، تعديل يستهدف تحقيق مزيد من الاستقرار في مكونات المؤشر وتجنب حذف عدد كبير من الشركات في المراجعة الواحدة وذلك بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، حيث سيتم ترتيب الشركات من حيث" السيولة" على أن تكون تلك الشركات مستوفاة لكافة معايير الانضمام بالمؤشر، يتبعه تطبيق قاعدة، (Buffer Rule) وهي قاعدة تعزز من استقرار مكونات المؤشر وتحد من تغيير عدد كبير في الشركات خلال المراجعة الواحدة وهي المنهجية المتبعة في كبرى المؤسسات التي تصدر مؤشرات عالمياً.

 

وتم عمل قائمة تضم الشركات الـ 27 الأعلى من حيث السيولة وكذا المستوفاة لباقي المعايير، ثم يتم اختيار الـ 3 شركات المتبقية من عينة تتضمن 6 شركات بداية من الشركة رقم"28" وحتى "33" في الترتيب من حيث السيولة، من خلال مطابقتهم مع الشركات المكونة للمؤشر الحالي، حتى يستكمل عدد الشركات المكونة للمؤشر الى 30 شركة، هذا بالإضافة إلى معيار آخر يقضي بحذف الشركات التي يتم تصفيتها من المؤشر.

 

قال الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن تطوير منهجية مؤشر EGX30 ، تستهدف تحقيق مزيد من الاستقرار للمؤشر وكذا تعزيز جاذبيته الاستثمارية، فضلاً عن المساهمة في تحسين معدلات التوزيع النسبي للشركات المكونة للمؤشر، وذلك تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية، موضحاً أن المنهجية الجديدة للمؤشر، تتضمن مزيج بين السيولة وحجم الشركة وهو" رأس المال السوقي المرجح بالتداول الحر".

 

أوضاف "فريد"، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن أول تطبيق للمنهجية الجديدة لمؤشر EGX30، حققت جزء من المستهدف وهو تحسن التوزيع النسبي للشركات داخل المؤشر.

 

شهد مؤشر البورصة المصرية متساوي الأوزان EGX50EWI استبعاد 10 شركات، فى حين شهد مؤشر EGX70EWI خروج 19 شركة، انضمت 5 شركات منها إلى مؤشر EGX30، أما مؤشر EGX100EWI فقد شهد استبعاد 15 شركة

 

وفي حين شهد مؤشر النيل Nile Index استبعاد شركتين ليصبح عدد الشركات المدرجة بالمؤشر 20 شركة، حيث لا تشترط منهجية مؤشر النيل عدد محدد من الشركات المكونة له. علماً بان البورصة المصرية بصدد استحداث مؤشر جديد ليكون أكثر تعبيراً عن أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة، والذي سيستتبعه الغاء العمل بالمؤشر الحالى.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

المراجعة الدورية لمؤشرات البورصة المصرية المراجعة الدورية لمؤشرات البورصة البورصة المصرية البورصة

أخبار تهمك

بعد تأجيل محاكمته.. تفاصيل اعتداء طبيب على مريضة وهتك عرضها بالشرقية

منذ حوالي 4 ساعات

باتشيكو يُطالب الزمالك بضم نجم المقاولون العرب

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل .. البنك المركزي يصدر توضيحات جديدة للبنوك بشأن رقم الـ"IBAN"

منذ حوالي 20 ساعة

مصطفى الفقي يكشف عن أخطر رجال مبارك (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

بالفيديو| رمضان صبحي يرفض مصافحة لاعبي الأهلي وأحمد فتحي يعانق الجميع قبل مباراة بيراميدز

منذ حوالي 15 ساعة

الزمالك يفاوض بديل مصطفي محمد

منذ حوالي 13 ساعة

كلام نهائي.. تعرف على مصير امتحانات الفصل الدراسي الأول

منذ يوم

ميدو يفجر مفاجأة عن رمضان صبحي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. انخفاض جديد في إصابات كورونا و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 10 ساعات

مصطفى الفقي يكشف مفاجأت جديدة عن ثورة يناير

منذ أقل من ساعتين

عاجل| بعد القبض على طبيب الأسنان.. أول تصريح من محامي فنانين تعرضا للتحرش

منذ حوالي 10 ساعات

الإسماعيلي : اقتربنا من ضم ثلاثي الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

البنك المركزي يزف بشري سارة للشباب من سن 16 إلى 21 عاما

منذ حوالي 12 ساعة

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لتقلبات جوية عنيفة خلال الساعات المقبلة

منذ ساعة و 28 دقيقة

ميدو يفجر مفاجأة بشأن مهاجم الأهلي الجديد

منذ حوالي 7 ساعات

تفاصيل مفاوضات الأهلي لضم ثالث صفقاته الشتوية

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

اليوم .. البورصة تدشن مؤشر EGX 70 EWI لتنويع أدوات قياس أداء السوق

البورصة:استحداث مؤشر"EGX 100 EWI"بداية من جلسة الغد

خبير مالي يوضح تأثير تدشين مؤشر "إيجي إكس 100 EWI"على المستثمرين

خبير مالي يوضح تأثير إدراج المؤشر الجديد على السوق المصري

"البورصة" تنتهي من تطوير منهجية "مؤشر EGX30"

خبيرة : المؤشر الرئيسي للبورصة سيكون أكثر جذباً للإستثمار بعد الإنتهاء من تطوير منهجيته

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:50 ص

مصطفى الفقي يكشف عن أخطر رجال مبارك (فيديو)

عاجل| بعد القبض على طبيب الأسنان.. أول تصريح من محامي فنانين تعرضا للتحرش

12:40 ص

البنك المركزي يزف بشري سارة للشباب من سن 16 إلى 21 عاما

10:14 م

ميدو يفجر مفاجأة بشأن مهاجم الأهلي الجديد

02:59 ص

عاجل.. انخفاض جديد في إصابات كورونا و"الصحة" تكشف التفاصيل

12:35 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات