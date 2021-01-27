مواجهات قوية للمالية والحرس والاوليمبى بالجولة العاشرة للمظاليم

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تنطلق مباريات الجولة العاشرة، للمجموعة الثالثة، بالقسم الثاني، في الثانية والنصف من عصر الخميس - 28 يناير - بإقامة ستة لقاءات من العيار الثقيل، بينما ستختتم الجولة السبت المقبل .



ومن المقرر أن يلتقي الخميس كلاً من :



1- فاركو مع حرس الحدود

على استاد حرس الحدود

يلتقي فريق فاركو صاحب المركز الخامس بقيادة مجدى عبد العاطي برصيد 14 نقطة مع فريق حرس الحدود المتصدر بقيادة محمد حليم

برصيد 18 نقطة

شهدت الجولة الماضية

فوز فريق فاركو على فريق الجزيرة بثلاثة أهداف نظيفة بينما تعادل فريق الحرس مع فريق الرجاء بدون أهداف.

2- الأوليمبى مع دكرنس

على ملعب نادي الأوليمبى

ومواجهة من العيار الثقيل تجمع فريق الأوليمبى وصيف المجموعة بقيادة أحمد سارى برصيد 16 نقطة مع فريق دكرنس صاحب المركز التاسع بقيادة سعد فاروق

وشهدت الجولة الماضية هزيمة فريق

الأوليمبى من فريق كفر الشيخ بهدف نظيف بينما تعادل فريق مع فريق

المنصورة بهدفين لكل منهما.

3- بنى عبيد مع أبو قير

على ملعب بنى عبيد

يستضيف فريق بنى عبيد صاحب المركز الأخير بقيادة وائل القبانى برصيد 5 نقاط مع فريق أبو قير صاحب المركز الثالث بقيادة أحمد الكأس برصيد 15 نقطة

وشهدت الجولة الماضية

هزيمة فريق بنى عبيد من فريق المالية بهدفين مقابل هدف بينما تم تأجيل مباراة أبو قير مع بيلا إلى يوم

31 يناير الجاري.

4- الرجاء مع المالية

على ملعب مركز شباب برج العرب

يلعب فريق الرجاء صاحب المركز الثالث عشر بقيادة أبو العينين شحاتة

مع فريق المالية صاحب المركز الرابع بقيادة أيمن المزين برصيد15 نقطة

شهدت الجولة الماضية

فوز فريق المالية على فريق بنى عبيد بهدفين مقابل هدف بينما تعادل فريق

الرجاء مع فريق حرس الحدود بدون أهداف.

5- المنصورة مع ألعاب دمنهور

على استاد المنصورة

يخوض فريق المنصورة صاحب المركز الثاني عشر بقيادة ياسر عبد الواحد برصيد 9 نقاط لقاء محفوف بالمخاطر أمام فريق ألعاب دمنهور

صاحب المركز العاشر بقيادة محمود صبحي برصيد 10 نقاط

حقق فريق دمنهور الفوز في الجولة الماضية على فريق البلدية بهدف نظيف بينما تعادل فريق المنصورة مع

فريق دكرنس بهدفين لكل منهما.

6- بيلا مع سبورتنج

على ملعب نادي كفر الشيخ

يواجه فريق بيلا صاحب المركز الخامس عشر بقيادة المتولى غالى برصيد 6 نقاط مع فريق سبورتنج صاحب المركز الثامن بقيادة أحمد فاروق برصيد 11 نقطة

تلقى سبورتنج الهزيمة الجولة الماضية من فريق الحمام بهدف دون رد بينما تم تأجيل مباراة بيلا مع فريق أبو قير

وتختتم الجولة يوم السبت بمباراتين

1- بلدية المحلة مع الجزيرة المطروحى

على استاد بلدية المحلة

في لقاء هام لفريق بلدية المحلة صاحب المركز السادس بقيادة رمضان السيد برصيد 13 نقطة مع فريق الجزيرة المطروحى صاحب المركز الحادي عشر بقيادة أحمد فكرى الصغير برصيد10 نقاط

شهدت الجولة الماضية هزيمة الفريقان البلدية من فريق دمنهور بهدف نظيف بينما تلقى فريق الجزيرة الهزيمة بثلاثة أهداف نظيفة.

2- الحمام مع كفر الشيخ

يشهد ملعب شباب الحمام لقاء فريق

الحمام صاحب المركز الرابع عشر بقيادة أيمن الجمل برصيد 7 نقاط

مع فريق كفر الشيخ صاحب المركز السابع بقيادة عبد الفتاح عبد الرزاق

برصيد 13 نقطة

حقق الفريقان الفوز بهدف في الجولة الماضية الحمام على فريق سبورتنج،

وكفر الشيخ علي فريق الأوليمبى.

الترتيب

1- حرس الحدود 18 نقطة

2- الأوليمبى 16 نقطة

3- أبو قير 15 نقطة

4- المالية 15 نقطة

5- فاركو 14 نقطة

6- البلدية 13 نقطة

7- كفر الشيخ 13 نقطة

8- سبورتنج 11 نقطة

9- دكرنس 10 نقاط

10- دمنهور 10 نقاط

11- الجزيرة 10 نقاط

12- المنصورة 9 نقاط

13- الرجاء 8 نقاط

14- الحمام 7 نقاط

15- بيلا 6 نقاط

16- بنى عبيد 5 نقاط

