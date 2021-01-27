حقيقة عودة محمد إبراهيم إلى الزمالك

الأربعاء 27/يناير/2021 - 10:10 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن كواليس عودة محمد إبراهيم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا من جديد إلى صفوف الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في ظل وجود رغبة من جانب النادي في تدعيم مركز صانع الألعاب، حيث يتواجد يوسف أوباما وحيدا في هذا المركز.

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك، أن مسئولو نادي الزمالك رفضوا بشكل قاطع فكرة عودة محمد إبراهيم لاعب الفريق بشكل نهائي، خاصة وأن النادي تلقى ترشيحات من بعض الوسطاء من أجل عودة اللاعب من جديد إلى النادي لكن هذا الطلب فوبل بالرفض.

واضاف، " جايمي باتشيكو يستعين بأشرف بن شرقي في مركز صانع الألعاب بجوار يوسف أوباما، وهناك أفضلية للتدعيم في مركز المهاجم الصريح وخط الدفاع، مؤكدا على أن مسئولو النادي لم يلتفتوا للتعاقد مع اللاعب، بسبب تراجع مستواه في الوقت الحالي مع نادي سيراميكا كليوباترا".

واختتم، " باتشيكو يرغب في ضم اللاعب الذي يقدم الإضافة للفريق، وليس صفقة للشو الإعلامي وارضاء الجماهير كما كان يحدث قديما، لابد أن تكون الصفقة التي يستقطبها الفريق سوبر وتكون أفضل من المتاحين داخل النادي".

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