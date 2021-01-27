نجم الأهلي يخطط للرحيل

الأربعاء 27/يناير/2021 - 09:02 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
كشف الإعلامي هاني حتحوت أن رامي ربيعة نجم دفاع الأهلي يبحث عن عرض خليجي من أجل الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء على سبيل الإعارة.

وقال هاني حتحوت أثناء تقديمه لبرنامج الماتش عبر فضائية صدى البلد:"رامي ربيعة ومحمود وحيد خارج قائمة الأهلي المشاركة بكأس العالم للأندية".

وأضاف:"رامي ربيعة يبحث عن عرض خليجي بعد تقلص حظوظه في المشاركة بالأهلي".

واختتم حتحوت تصريحاته قائلا:"رامي ربيعة يرفض الخروج على سبيل الإعارة لأحد الأندية المصرية ويأمل في الرحيل إلى أحد الأندية الخليجية وهو مايمنع انتقاله للإسماعيلي خلال يناير الحالي".

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