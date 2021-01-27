أسعار صرف الريال السعودي بالبنوك المصرية اليوم الأربعاء 27-1-2021

الأربعاء 27/يناير/2021 - 09:37 ص
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري
الفجر الاقتصادي

سجلت أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري،  اليوم  الأربعاء  27-1-2021 استقرار حيث بلغت في المتوسط نحو 4.16 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، جاء هذا مع قيام الملكة العربية السعودية بتعين محافظ جديد للبنك المركزي السعودي.

 

 

وأفتتحت اسعار  الريال السعودي  تعاملات، اليوم   الأربعاء 27  -1-2021 ، في البنوك المصرية على الآتي :

سعر  الريال السعودي في البنك المركزي: 4.16جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعوديفي بنك عودة: : 4.16جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

 سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي: 4.16جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي: : 4.16جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التعير والاسكان :4.07 جنيه للشراء و 4.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلى الكويت: 4.13 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في الممصرف المتحد: 4.16جنيه للشراء و4.21  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي: 4.12 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العربي الافريقي: : 4.16جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

 

صندوق النقد الدولى يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي:

 

خفض صندوق النقد الدولي من توقعاته لنمو اقتصاد المملكة العربية السعودية للعام الجاري بنسبة 0.5% إلى 2.6% مقابل توقع سابق في شهر أكتوبر بأن تصل نسبة النمو إلى 3.1%.

وبحسب بيانات تقرير اَفات الاقتصاد العالمي الصادر عن الصندوق مؤخراً، فقد تم رفع تقدير معدل النمو الاقتصادي للمملكة في عام 2022 إلى 4% وهو يزيد بنحو 0.6% عن تقديرات الصندوق في التقرير السابق التي حددها عند 3.4%.

\وبحسب تقديرات الصندوق فمن المتوقع أن تصل نسبة انكماش الاقتصاد السعودي في عام 2020 إلى 3.9%.

وتأثرت اقتصادات الدول النفطية في العام الماضي بانهيار الطلب على النفط نتيجة لجائحة فيروس كورونا، حيث وصلت أسعار النفط في أبريل الماضي لمستويات سعرية شبه صفرية.

وتعمل المملكة على خطة تمتد حتى 2030، ضمن رؤية المملكة لتنويع الاقتصاد من خلال رفع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج الإجمالي، للوصول إلى استقرار معدلات النمو الاقتصادي التي تتسبب أسعار النفط في زيادة معدلات تذبذبها.

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