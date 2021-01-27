رسميا .. إعارة مهاجم السكة الحديد لفريق الحمام في القسم الثاني

الأربعاء 27/يناير/2021 - 09:39 ص
بوابة الفجر
واصل مجلس إدارة نادي الحمام المطروحي تدعيم صفوفة، خلال فترة القيد الحالية، بدوري القسم الثاني، بالتعاقد مع محمد أبو سريع مهاجم السكة الحديد علي سبيل الإعارة لنهاية الموسم لتدعيم صفوف الفريق بناء علي طلب أيمن الجمل المدير الفني .

وتعتبر صفقة أبو سريع هي سابع صفقات الفريق المطروحي في فترة الإنتقالات الشتوية حيث نجح في ضم بكر أحمد لاعب بيلا، ومحمد رجب"ريعو" لاعب دكرنس، وبسام أبو حديد لاعب المصرية للإتصالات، وأحمد مخلوف لاعب دكرنس، ومصطفي صفوت لاعب الترسانة، ومحمد ديابي الإيفواري.

ويحتل الحمام المطروحي المركز الرابع عشر برصيد 7 نقاط بعد مرور 9 جولات من المجموعة الثالثة لدوري القسم الثاني جمعهم من الفوز في مباراة، والتعادل في 4 مباريات، والخسارة في 4 مباريات.

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