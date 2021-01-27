هزات أرضية متتالية قوتها أكثر من 4 ريختر تضرب إسبانيا

ضربت هزات أرضية متتالية، بلغت قوتها أكثر من 4 درجات على مقياس ريختر، مقاطعة غرناطة الإسبانية، ما أثار الرعب لدى السكان الذين تركوا منازلهم وفروا إلى الشوارع.

وعادت أرض غرناطة، لتهتز مجددًا بعد الواقعة الأولى يوم السبت الماضي، بتسجيل أربع هزات أرضية متتالية بلغت أقواها، 4.3 درجة على مقياس ريختر، وفقًا لوسائل إعلام إسبانية.

وقال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، عبر حسابه على موقع "تويتر": "ضربت عدة هزات أرضية غرناطة مرة أخرى الليلة... الآن نحتاج إلى التزام الهدوء واتباع تعليمات خدمات الطوارئ".

وتسببت الهزات الأرضية، في هلع كبير لدى السكان، الذين خرجوا إلى الشوارع والميادين العامة، خوفا من إمكانية حدوث انهيارات في سكناهم.