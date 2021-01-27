معلومات شيقة.. تعرف على وظيفة القشور في الأسماك

الأربعاء 27/يناير/2021 - 09:12 ص
بوابة الفجر
في البداية نقدم لكم المقصود بمصطلح القشور عموما، حيث أن القشور في علم الحيوان ما هي إلى أجزاء صغيرة أو درع يكون جزءًا من طبقات الجلد الخارجية لنوعية من الحيوانات وهو مميز للاسماك. 

وعن قشور السمك فتتكون من العظام وهي تعتبر طبقة عميقة من الجلد، حيث توجد في أسماك القرش، وهي تعد كطبقة عظمية وشوكية مع ملمس يشبه المينا.

وهناك ما يسمى بالقشور الجانويدية، ويتوفر هذا النوع في أسماك مثل اسماك الغار والبوفين، وهناك أسماك لديها قشور دائرية  مثل سمك الكارب  أو قشور شبيهة بالحلقية مثل سمك الشمس حيث أن لها أسنان كالمشط

وظيفة قشور الأسماك
تعتبر فوائد وأهمية القشور كبيرة في تصنيف الأسماك المختلفة، فيختلف عدد القشور من نوع لآخر، على حسب طول الخط الجانبي للسمكة، ويتم استعمال صفوف من القشور أعلى وأسفل لتحديد الانواع والأجناس في التسلسل الهرمي لهذه الكائنات، وعن الفوائد ما يلي:

- تكون مفيدة للأسماك في الدفاع عن النفس والصيد حيث أن الشوكة التي تتكون من حول الحراشف لها دورًا هاماً في الدفاع عن النفس للأسماك ولصيد الطعام، بجانب حماية قشور الأسماك من الطفيليات كونها تعمل كطبقة واقية للسمك.
- اثناء موسم التكاثر، بعض أنواع ذكور الأسماك يكون لها ألوان قشور مختلفة مثل (Punteus).
- تساعد الأنواع المتنوعة من قشور الأسماك ولونها الأسماك وخصائص الاسماك الاخرى للتكيف في بيئات البحر المختلفة.
- تساعد بعض القشور الأسماك العادية او الأسماك العظمية على الحركة داخل الماء .
- تشتمل القشور على مجموعة مختلفة من الأصباغ التي تعطي الأسماك مجموعة مختلفة من الألوان وتبين الفرق بين الاسماك اللافكية والاسماك الغضروفية والاسماك العظمية.

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