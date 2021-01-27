بادر بسداد فاتورة التليفون الأرضي قبل هذا الموعد (الرابط والخطوات)

الأربعاء 27/يناير/2021 - 09:02 ص
فاتورة التليفون الارضي
فاتورة التليفون الارضي
يجب على عملاء الشركة المصرية للاتصالات الاهتمام والحرص على سداد قيمة فاتورة التليفون الاضي قبل فرض الغرامة وانقطاع الخدمة عن طريق معرفة الخطواتا لت تمكنهم من معرقة قيسمة الفاتورة وسدادها إلكترونيا أو  عن طريق السنترالات التابعة للشركة، أو عن طريق خدمة فوري وماكينات ATM للبنك الأهلي وبنك CIB، وخدمة وي باي we pay.

وننشر لكم في السطور التالية خطوات معرفة قيمة فاتورة التليفون الأرضي، لسدادها سريعا قبل فرض الغرامة ورفع الخدمة،  من خلال رابط الشركة المصرية للاتصالات الذي أتاحته للعملاء للتمكين من معرفة قيمة الفاتورة منزليا دون الذهاب للسنترالات وخاصة في ظل جائحة انتشار كورونا.

وتُسدد فاتورة الهاتف الأرضي كل 3 أشهر، ويمكن للعميل الاستعلام عن فواتير التليفون بالاسم والرقم لشهر يناير 2021 من موقع الشركة المصرية للاتصالات وذلك عن استهلاك شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2020.

وأكدت الشركة أن بدء إصدار فاتورة التليفون الأرضي يكون يوم 15 يناير 2021، مع شهر سماح للسداد ينتهي في 14 فبراير 2021، وبعد ذلك يتم تحويل الخط إلى نظام الاستقبال اعتبارًا من 15 فبراير 2021، وتنتهى فترة السماح باستقبال المكالمات في 14 مارس 2021، وبعد ذلك يتم رفع الخط مؤقتًا من الخدمة يوم 15 مارس 2021 وفرض غرامة تأخير على غير المسددين.

ويمكن للعملاء الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي بالاسم والرقم (((((((من هنا))))))) عن طريق إدخال كود المحافظة ورقم التليفون

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