الكشف وتوفير العلاج لعدد 223 مواطن من خلال القوافل الطبية بقرية الحمراوين

الأربعاء 27/يناير/2021 - 09:00 ص
بوابة الفجر
محمد طه
أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، عن إستمرار إرسال القوافل الطبية، إلى جميع مدن وقرى محافظة البحر الأحمر لتقديم أفضل الخدمات الطبية اللازمة لاهالى المحافظة، طبقًا لتوجيهات وزيرة الصحة وتعليمات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر.

أوضح الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أنه تمت إقامة قافلة طبية علاجية بقرية الحمراوين خلال الفترة من 25وحتى 26يناير 2021 حيث تم الكشف وصرف العلاج لعدد 223 مواطن واجراء عدد 40 فحص معملى وعدد 35حالة كشف مبكر عن الامراض المزمنة.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أنه تم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان
وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي محافظة البحر الأحمر.
الكشف وتوفير العلاج لعدد 223 مواطن من خلال القوافل الطبية بقرية الحمراوين
الكشف وتوفير العلاج لعدد 223 مواطن من خلال القوافل الطبية بقرية الحمراوين
الكشف وتوفير العلاج لعدد 223 مواطن من خلال القوافل الطبية بقرية الحمراوين
الكشف وتوفير العلاج لعدد 223 مواطن من خلال القوافل الطبية بقرية الحمراوين
الكشف وتوفير العلاج لعدد 223 مواطن من خلال القوافل الطبية بقرية الحمراوين
الكشف وتوفير العلاج لعدد 223 مواطن من خلال القوافل الطبية بقرية الحمراوين

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