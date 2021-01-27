أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري بداية تعاملات اليوم الأربعاء 27-1-2021

بدأت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري تعاملات اليوم الأربعاء 27-1- 2021على استقرار ، لليوم الثاني على التوالي، حيث لم يشهد تغيرات تذكر في تعاملات الأمس.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء في البنوك 27-1-2021 :

- سعر الدولار في البنك المصري الخليجي:15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع.

- سعر الدولار في بنك مصر ايران: 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع.

- سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان:15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع.

- سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي:15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع.

- سعر الدولار في بنك الاهلي اليوناني:15.67 جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع.

-سعر الدولار في بنك عودة: 15.67 جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع.

-سعر الدولار في البنك العربي الافريقي: 15.67 جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع.

-سعر الدولار في بنك الأسكندرية: 15.67 جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع.

-سعر الدولار في البنك التجاري الدولي: 15.67 جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع.

-سعر الدولار بنك مصر والأهلي :15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع.

أعلى سعر شراء الدولار :

وسجل الدولار أعلى سعر لشرائه في بنك كريدي اجريكول مصر بقيمة 15.68 جنيه، مقابل 15.69 جنيه للبيع.

أقل سعر بيع الدولار

وبلغ أقل سعر بيع الدولار في بنك الشركة المصرفية العربية عند 15.69 جنيه للبيع، مقابل 15.59 جنيه للشراء.