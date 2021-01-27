أمطار خفيفة ودافئ نهارًا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الأربعاء

الأربعاء 27/يناير/2021 - 07:30 ص
أرشيفية
أرشيفية
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الأربعاء 27 يناير 2021، وجاءت التوقعات كالتالي:

طقس الأربعاء نهارًا:
- طقس مائل للدفءعلى القاهرة والوجه البحري، والرياح نشطة.
- طقس معتدل على السواحل الغربية، مائل للدفء على السواحل الشرقية، والرياح نشطة.
- طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح نشطة.
- طقس دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الأربعاء ليلًا:
- طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري.
- طقس شديد البرودة على السواحل الشمالية.
- طقس بارد على جنوب سيناء.
- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.
- صقيع على المزورعات في وسط سيناء.

الظواهر الطبيعية:
- أمطار خفيفة (40% تقريبًا) على مناطق من (البحيرة- كفر الشيخ- دمياط- بورسعيد) على فترات متقطعة.
- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من (السلوم- مطروح- الإسكندرية- رشيد- بلطيم).
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشماليةووسط سيناء وشمال الصعيد.

الوصف الفني لخرائط الطقس:
- تتأثر البلاد بوجود منخفض جوي على شمال البلاد على سطح الأرض، ويتزامن معه وجود امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

بيان بدرجات الحرارة
أما بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة فقد جاءت كالتالي:
درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 11 والعظمى 22
درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 10 والعظمى 22
درجات الحرارة في طنطا الصغرى 10 والعظمى 22
درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 11 والعظمى 21
درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 11 والعظمى 20
درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 11 والعظمى 22
درجات الحرارة في مطروح الصغرى 10 والعظمى 18
درجات الحرارة في السلوم الصغرى 10 والعظمى 16
درجات الحرارة في سيوة الصغرى 06 والعظمى 19
درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 12 والعظمى 22
درجات الحرارة في دمياط الصغرى 11 والعظمى 21
درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 11 والعظمى 22
درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 10 والعظمى 23
درجات الحرارة في السويس الصغرى 10 والعظمى 22
درجات الحرارة في العريش الصغرى 10 والعظمى 23
درجات الحرارة في رفح الصغرى 09 والعظمى 22
درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 10 والعظمى 21
درجات الحرارة في نخل الصغرى 02 والعظمى 21
درجات الحرارة في نويبع الصغرى 15 والعظمى 23
درجات الحرارة في طابا الصغرى 12 والعظمى 22
درجات الحرارة في كاترين الصغرى 02 والعظمى 18
درجات الحرارة في الطور الصغرى 10 والعظمى 23
درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 14 والعظمى 26
درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 12 والعظمى 24
درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 13 والعظمى 25
درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 07 والعظمى 22
درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 07 والعظمى 22
درجات الحرارة في المنيا الصغرى 05 والعظمى 22
درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 06 والعظمى 22
درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 06 والعظمى 23
درجات الحرارة في قنا الصغرى 06 والعظمى 23
درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 07 والعظمى 26
درجات الحرارة في أسوان الصغرى 08 والعظمى 26
درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 09 والعظمى 25
درجات الحرارة في الوادي الجديد الصغرى 03 والعظمى 24
درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 15 والعظمى 27
درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 14 والعظمى 27
درجات الحرارة في حلايب الصغرى 16 والعظمى 25
درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 15 والعظمى 24

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