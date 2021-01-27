كريم عفيفي لـ"الفجر الفني" انتهينا من تصوير نصف "نجيب زاهي زركش" ليحيى الفخراني.. وهذه تفاصيل شخصيتي في المسلسل





كشف الفنان كريم عفيفي عن أعماله الجديدة، التي يستعد لها خلال الفترة القادمة وعن تفاصيل شخصيته بها والعمل مع أبطالها.وقال لـ "الفجر الفني"، إنه تم الانتهاء من تصوير نصف مشاهد مسلسل (نجيب زاهى زركش) للفنان الكبير يحيى الفخراني، مضيفًا: "إن شاء الله سننتهي من تصوير المسلسل بأكمله قبل رمضان".وأشار إلى أنه يجسد شخصية تدعى"سعد نصار" وهو شاب لديه حلم ويسعى وراءه طوال الوقت.وأضاف: "أول مرة أقف أمام يحيى الفخراني كنت سعيد كثيراً، لأنه عظيم وقامة كبيرة، ومدرسة وحلم لأي شخص العمل معه، وهو يزيد من ثقل المسلسل".