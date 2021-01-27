اليوم.. مجلس النواب يستمع لبيان وزارتي الثقافة والبيئة

يشهد مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالي، اليوم، خلال جلسته العامة، الاستماع إلى بيان وزارتي وزارتي الثقافة والبيئة ليعرض كل وزير موقف وزارته بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.



