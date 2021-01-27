ناهد السباعي لـ"الفجر الفني": مقارنتي بجدي فريد شوقي لاتزعجني.. وهذه أقرب أعماله إلى قلبي

الأربعاء 27/يناير/2021 - 05:57 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر

أكدت الفنانة ناهد السباعي أن مقارنتها بجدها الراحل الفنان الكبير فريد شوقي لاتزعجها نهائيًا وهي شرف لها بالأساس.

وقالت  لـ"الفجر الفني"، إن من أكثر الأفلام القريبة من قلبها لجدها فريد شوقي"يارب ولد، كلمة شرف، بداية ونهاية، ٣٠ يوم فى السجن".

وتعد الفنانة ناهد السباعي من أصول فنية عريقة، فهى حفيدة الفنان الراحل فريد شوقي والفنانة الراحلة هدي سلطان، وشاركت في عدد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية، كما أنها شاركت في فيلم عالمي بعنوان "بعد الموقعة" وفاز في مهرجان كان عام 2012.

وتشارك الفنانة ناهد السباعى في أحداث مسلسل "في بيتنا روبوت" للفنانة شيماء سيف، وتظهر كضيفة شرف خلال الحلقات الأولى من المسلسل، حيث بدأت تصوير مشاهدها الأيام الماضية، ويشارك فى البطولة هشام جمال، عمرو وهبة، دلال عبد العزيز، وليلى أحمد زاهر، إضافة إلى ظهور فنانين كضيوف شرف.

كما شاركت ناهد في فيلم ماكو وتدور أحداثه حول مركب غرقت عام 1990،ويتضمن العمل العديد من المشاهد المرهقة في التصوير لإعطاء المصداقية، وتنفيذها بحرص شديد للحفاظ على سلامة طاقم العمل.

أخبار تهمك

عاجل.. انخفاض جديد في إصابات كورونا و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

ميدو يفجر مفاجأة بشأن مهاجم الأهلي الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

كلام نهائي.. تعرف على مصير امتحانات الفصل الدراسي الأول

منذ حوالي 19 ساعة

بالفيديو| رمضان صبحي يرفض مصافحة لاعبي الأهلي وأحمد فتحي يعانق الجميع قبل مباراة بيراميدز

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل| بعد القبض على طبيب الأسنان.. أول تصريح من محامي فنانين تعرضا للتحرش

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يفاوض بديل مصطفي محمد

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل .. البنك المركزي يصدر توضيحات جديدة للبنوك بشأن رقم الـ"IBAN"

منذ حوالي 16 ساعة

ميدو يفجر مفاجأة عن رمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

الإسماعيلي : اقتربنا من ضم ثلاثي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

باتشيكو يُطالب الزمالك بضم نجم المقاولون العرب

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز

منذ حوالي 12 ساعة

البنك المركزي يزف بشري سارة للشباب من سن 16 إلى 21 عاما

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يعلن تفاصيل إصابة محمد هاني

منذ حوالي 8 ساعات

رمضان السيد يعلق على أداء كهربا أمام بيراميدز

منذ ساعة

تفاصيل مفاوضات الأهلي لضم ثالث صفقاته الشتوية

منذ حوالي 12 ساعة

مصطفى الفقي يكشف عن أخطر رجال مبارك (فيديو)

منذ ساعتين و 15 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:50 ص

مصطفى الفقي يكشف عن أخطر رجال مبارك (فيديو)

عاجل| بعد القبض على طبيب الأسنان.. أول تصريح من محامي فنانين تعرضا للتحرش

12:40 ص

البنك المركزي يزف بشري سارة للشباب من سن 16 إلى 21 عاما

10:14 م

عاجل.. انخفاض جديد في إصابات كورونا و"الصحة" تكشف التفاصيل

12:35 ص

ميدو يفجر مفاجأة بشأن مهاجم الأهلي الجديد

02:59 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات