ناهد السباعي لـ"الفجر الفني": مقارنتي بجدي فريد شوقي لاتزعجني.. وهذه أقرب أعماله إلى قلبي





وتشارك الفنانة ناهد السباعى في أحداث مسلسل "في بيتنا روبوت" للفنانة شيماء سيف، وتظهر كضيفة شرف خلال الحلقات الأولى من المسلسل، حيث بدأت تصوير مشاهدها الأيام الماضية، ويشارك فى البطولة هشام جمال، عمرو وهبة، دلال عبد العزيز، وليلى أحمد زاهر، إضافة إلى ظهور فنانين كضيوف شرف.



كما شاركت ناهد في فيلم ماكو وتدور أحداثه حول مركب غرقت عام 1990،ويتضمن العمل العديد من المشاهد المرهقة في التصوير لإعطاء المصداقية، وتنفيذها بحرص شديد للحفاظ على سلامة طاقم العمل.

أكدت الفنانة ناهد السباعي أن مقارنتها بجدها الراحل الفنان الكبير فريد شوقي لاتزعجها نهائيًا وهي شرف لها بالأساس.وقالت لـ"الفجر الفني"، إن من أكثر الأفلام القريبة من قلبها لجدها فريد شوقي"يارب ولد، كلمة شرف، بداية ونهاية، ٣٠ يوم فى السجن".وتعد الفنانة ناهد السباعي من أصول فنية عريقة، فهى حفيدة الفنان الراحل فريد شوقي والفنانة الراحلة هدي سلطان، وشاركت في عدد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية، كما أنها شاركت في فيلم عالمي بعنوان "بعد الموقعة" وفاز في مهرجان كان عام 2012.