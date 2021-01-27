هاشتاج ياسمين صبري الأعلى تداولًا على تويتر بعد إطلالتها الأخيرة





تصدر هاشتاج ياسمين صبري ترينيد نوتير تويتر بسبب أحدث إطلالة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".





وظهرت "صبري" في الصورة، بعبائة طويلة باللون الروز، وبشعل منسدل على ظهرها وميك أب هادئ حيث أبهرت متابعيها من خلال هذه الإطلالة.





يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري كان مسلسل "فرصة تانية"، وهو من تأليف مصطفى جمال وإخراج مرقس عادل، وعالجه دراميا محمد سيد بشير، وأنتجه شركة سينرجى.



