هاشتاج ياسمين صبري الأعلى تداولًا على تويتر بعد إطلالتها الأخيرة

الأربعاء 27/يناير/2021 - 04:45 ص
بوابة الفجر

تصدر هاشتاج ياسمين صبري ترينيد نوتير تويتر بسبب أحدث إطلالة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وظهرت "صبري" في الصورة، بعبائة طويلة باللون الروز، وبشعل منسدل على ظهرها وميك أب هادئ حيث أبهرت متابعيها من خلال هذه الإطلالة.

يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري كان مسلسل "فرصة تانية"، وهو من تأليف مصطفى جمال وإخراج مرقس عادل، وعالجه دراميا محمد سيد بشير، وأنتجه شركة سينرجى.

 وبطولة أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، ‏سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة‎.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ياسمين صبري هاشتاج منوعات فن تويتر

أخبار تهمك

الزمالك يفاوض بديل مصطفي محمد

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأهلي يعلن تفاصيل إصابة محمد هاني

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل .. البنك المركزي يصدر توضيحات جديدة للبنوك بشأن رقم الـ"IBAN"

منذ حوالي 16 ساعة

باتشيكو يُطالب الزمالك بضم نجم المقاولون العرب

منذ حوالي 8 ساعات

ميدو يفجر مفاجأة عن رمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

مصطفى الفقي يكشف عن أخطر رجال مبارك (فيديو)

منذ ساعتين

كلام نهائي.. تعرف على مصير امتحانات الفصل الدراسي الأول

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز

منذ حوالي 11 ساعة

بالفيديو| رمضان صبحي يرفض مصافحة لاعبي الأهلي وأحمد فتحي يعانق الجميع قبل مباراة بيراميدز

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. انخفاض جديد في إصابات كورونا و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

البنك المركزي يزف بشري سارة للشباب من سن 16 إلى 21 عاما

منذ حوالي 8 ساعات

ميدو يفجر مفاجأة بشأن مهاجم الأهلي الجديد

منذ ساعتين و 52 دقيقة

قرار نهائي.. موسيماني يحسم مصير مروان محسن

منذ حوالي 13 ساعة

الإسماعيلي : اقتربنا من ضم ثلاثي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| بعد القبض على طبيب الأسنان.. أول تصريح من محامي فنانين تعرضا للتحرش

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل مفاوضات الأهلي لضم ثالث صفقاته الشتوية

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. ياسمين صبري تغلق جميع حساباتها على مواقع التواصل

5 شبيهات بـ"ياسمين صبري" من جنسيات مختلفة!‎ (صور)

#لآخر_ نفس يتصدر قائمة الأكثر تداولاً عبر تويتر

ياسمين صبري تغازل جمهورها بإطلالة بفستان سواريه (صورة)

"حرام عليك الموزة".. هكذا رد رواد السوشيال ميديا على رامز جلال بعد حلقة ياسمين صبري

أيهما أجمل.. ياسمين صبري وسلمي رشيد نفس الفستان

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:50 ص

مصطفى الفقي يكشف عن أخطر رجال مبارك (فيديو)

عاجل| بعد القبض على طبيب الأسنان.. أول تصريح من محامي فنانين تعرضا للتحرش

12:40 ص

البنك المركزي يزف بشري سارة للشباب من سن 16 إلى 21 عاما

10:14 م

عاجل.. انخفاض جديد في إصابات كورونا و"الصحة" تكشف التفاصيل

12:35 ص

ميدو يفجر مفاجأة بشأن مهاجم الأهلي الجديد

02:59 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات