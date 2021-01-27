مصطفى محمد يحسم موقفه من العرض التركي خلال ساعات

الأربعاء 27/يناير/2021 - 07:35 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

قال الإعلامى هانى حتحوت، إن فريق جالاطا سراى التركى ينتظر الرد من مسؤولى الزمالك على العرض الذى أرسله لضم نجم الفريق مصطفى محمد.

 

وأضاف، خلال تقديمه برنامج "الماتش" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن 4  أيام تفصل مصطفى محمد عن حسم موقفه إما بالانطلاق إلى تركيا، أو البقاء فى الزمالك لنهاية الموسم.

 

وأوضح أن مجلس إدارة الزمالك اجتمع باللاعب خلال الساعات الماضية، لمناقشة العرض الذى يتضمن الإعارة لمدة عام ونصف قابلة للتحول إلى بيع مقابل مليونَى يورو، مشيرًا إلى أن مسؤولى القلعة البيضاء يدرسون الأمر وأن الباب لا يزال مفتوحًا.

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