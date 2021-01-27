تشكيل تشيلسي المتوقع امام ولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي الممتاز

الأربعاء 27/يناير/2021 - 07:33 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي

يلتقي اليوم الأربعاء نادي تشيلسي نظيره نادي ولفرهامبتون ضمن منافسات الجولة العشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الأربعاء فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب ستامفورد بريدج الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وجاءت تشكيلة تشيلسي المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمي: ميندي.

خط الدفاع: تياجو سيلفا، زوما، ازبكويتا، جيمس.

خط الوسط: جورجينهو، كوفاستيتش، مونت.

خط الهجوم: تيمو فيرنر، كاي هافيرتز، إبراهام.

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