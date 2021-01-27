موعد مباراة أستون فيلا وبيرنلي فى الدوري الإنجليزي

الأربعاء 27/يناير/2021 - 07:01 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي

يواجه اليوم الأربعاء نادي استون فيلا نظيره نادي بيرنلي ضمن منافسات الجولة العشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الأربعاء فى تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب بيرنلي الدولي.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 2 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويدخل نادي استون فيلا المباراة بعد الفوز أمام نيوكاسل يونايتد الأسبوع الماضي بنتيجة هدفين مقابل لاشئ.

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