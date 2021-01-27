نجم الأهلي السابق: بيراميدز كان ضعيف فنيًا.. والأحمر يحتاج إلى ظهير أيمن

علق معتز اينو نجم منتخب مصر والقلعة الحمراء السابق، على تعادل النادي الأهلي أمام نادي بيراميدز في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي أقيمت أحداثها على أرضية ملعب ستاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، مساء أمس الثلاثاء.

وقال اينو في تصريحات تلفزيونية لبرنامج أوضة اللبس، "كنت اعتقد أن بيراميدز سيقدم مستوى فني أفضل مما قدموه في لقاء الأهلي، في ظل تواجد عناصر قوية بالفريق ولكنها لم تقدم المردود المنتظر منها في اللقاء".

وأشار، " اندهشت من بيتسو موسيماني، بسبب عدم الدفع بـ اليو ديانج من بداية المباراة، ديانج لاغنى عنه فى أي مباراة، ولابد أن يتواجد في التشكيل الأساسي للفريق بشكل مستمر".

وأضاف، "الأهلي يحتاج للتدعيم في مركز الظهير الأيمن، والنادي كان عليه إبرام صفقة قوية مع محمد هاني في هذا المركز، وتحديدًا بعد رحيل أحمد فتحي عن الفريق، وبالتأكيد أحمد رمضان بيكهام قدم مباراة كبيرة، لكنه لايصلح للتواجد في هذا المركز".