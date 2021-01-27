موعد مباراة يوفنتوس وسبال اليوم الأربعاء في كأس إيطاليا

الأربعاء 27/يناير/2021 - 06:30 ص
بوابة الفجر
أميرة فطيم

يستضيف ملعب أليانز ستاديوم، مباراة حاسمة تجمع بين يوفنتوس وفريق سبال، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس إيطاليا.

وسيدخل البيانكونيري اللقاء بمعنويات عالية، بعدما توج بلقب كأس السوبر على حساب نظيره نابولي، إلى جانب اقترابه من صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بعد فوزه على فريق بولونيا.

وعلى الجانب الأخر، سيقاتل سبال الذي يأتي من دوري الدرجة الثانية، لتحقيق نتيجة إيجابية أمام يوفنتوس، ملثما فعل من قبل في الدور السابق عندما أقصى فريق ساسوولو.

ومن المقرر أن ينطلق اللقاء في تمام الساعة التاسعة وخمسة وأربعون دقيقة مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة وخمسة وأربعون دقيقة بتوقيت السعودية، والساعة الحادية عشر وخمسة وأربعون دقيقة بتوقيت الإمارات، والسابعة وخمسة وأربعون دقيقة مساء بتوقيت جرينتش.

وتذاع المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة bein sport، التابعة لشبكة قنوات بين سبورتس المالكة لحقوق البث الحصري لمباريات كأس إيطاليا.

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