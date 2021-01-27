نجم الأهلي يكشف سر غضب ليونيل ميسي منه في مباراة الأحمر أمام برشلونة

الأربعاء 27/يناير/2021 - 06:30 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي

 

 

كشف معتز اينو نجم النادي الأهلي السابق، عن كواليس مباراة فريقه أمام نادي برشلونة، وتفاصيل ماحدث بينه وبين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال هذه المباراة، مشيرا إلى أن مهاجم برشلونة خرج من اللقاء غاضبًا، بسبب تدخلاته القوية ضده.

 

وقال اينو فى تصريحات تلفزيونية لبرنامج أوضة اللبس، "ليونيل ميسي لاعب قوي للغاية، على الرغم من قصر قامته، إلا أنه من الصعب إيقافه الا بالالتحامات، لو استلم الكرة ولف بيك القصة انتهت".

 

وأشار، " جميع لاعبي النادي الأهلي وبرشلونة تبادلوا القمصان في هذه المباراة عدا ليونيل ميسي الذي خرج من الملعب غاضبا بسبب التحامتي معه".

 

وواصل، " حازم إمام ومحمد أبوتريكة من أفضل اللاعبين الذين لعبت معهم وجاورتهم خلال مسيرتي الكروية، ومانويل جوزيه هو الأفضل بالنسبة لي كمدرب".

أخبار تهمك

عاجل.. انخفاض جديد في إصابات كورونا و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

كلام نهائي.. تعرف على مصير امتحانات الفصل الدراسي الأول

منذ حوالي 21 ساعة

رمضان السيد يعلق على أداء كهربا أمام بيراميدز

منذ ساعتين و 21 دقيقة

الإسماعيلي : اقتربنا من ضم ثلاثي الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

مصطفى الفقي يكشف عن أخطر رجال مبارك (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

بالفيديو| رمضان صبحي يرفض مصافحة لاعبي الأهلي وأحمد فتحي يعانق الجميع قبل مباراة بيراميدز

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل .. البنك المركزي يصدر توضيحات جديدة للبنوك بشأن رقم الـ"IBAN"

منذ حوالي 17 ساعة

ميدو يفجر مفاجأة عن رمضان صبحي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يعلن تفاصيل إصابة محمد هاني

منذ حوالي 9 ساعات

تفاصيل مفاوضات الأهلي لضم ثالث صفقاته الشتوية

منذ حوالي 13 ساعة

البنك المركزي يزف بشري سارة للشباب من سن 16 إلى 21 عاما

منذ حوالي 9 ساعات

ميدو يفجر مفاجأة بشأن مهاجم الأهلي الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يفاوض بديل مصطفي محمد

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل| بعد القبض على طبيب الأسنان.. أول تصريح من محامي فنانين تعرضا للتحرش

منذ حوالي 7 ساعات

باتشيكو يُطالب الزمالك بضم نجم المقاولون العرب

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:50 ص

مصطفى الفقي يكشف عن أخطر رجال مبارك (فيديو)

عاجل| بعد القبض على طبيب الأسنان.. أول تصريح من محامي فنانين تعرضا للتحرش

12:40 ص

البنك المركزي يزف بشري سارة للشباب من سن 16 إلى 21 عاما

10:14 م

عاجل.. انخفاض جديد في إصابات كورونا و"الصحة" تكشف التفاصيل

12:35 ص

ميدو يفجر مفاجأة بشأن مهاجم الأهلي الجديد

02:59 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات