موعد مباراة مانشستر يونايتد أمام شيفيلد فى الدوري الإنجليزي

الأربعاء 27/يناير/2021 - 05:32 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي

يواجه نادي مانشستر يونايتد نظيره نادي شيفيلد يونايتد اليوم الأربعاء ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتقام المباراة بين الفريقين اليوم فى تمام الساعة العاشرة والربع مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب شيفيلد يونايتد الدولي.

ويحتل نادي مانشستر يونايتد المركز الثاني بجدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " خلف المتصدر مانشستر سيتي.

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