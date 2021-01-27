بعد تعادل الأهلي مع بيراميدز.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز

مازال يجلس محمود عبد المنعم كهربا، جناح النادي الأهلي على عرش ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد 4 أهداف.

وذلك متساويًا مع كل من، جون إيبوكا، محمد شريف، رمضان صبحي، حسام حسن وأحمد سمير.

وتوج عبد الله السعيد لاعب فريق بيراميدز كان بلقب هداف الدوري المصري الممتاز للنسخة الماضية، عقب تسجيله 17 هدفًا.

ويقدم لكم الفجر الرياضي ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز كالآتي:-

1- محمود عبد المنعم كهربا.. 4 أهداف

2- حسام حسن.. 4 أهداف

3- رمضان صبحي.. 4 أهداف

4- أحمد سمير.. 4 أهداف

5- محمد شريف .. 4 أهداف

6- جون إيبوكا .. 4 أهداف

7- عمر كمال عبد الواحد.. 3 أهداف

8- وليد سليمان.. 3 أهداف

9- إمام عاشور.. 3 أهداف

10- مروان حمدي.. 3 أهداف

10- يوسف أوباما .. 3 أهداف

11 – شادي حسين – 3 أهداف

12 – والتر بواليا – 3 أهداف