رمضان السيد يعلق على أداء كهربا أمام بيراميدز

الأربعاء 27/يناير/2021 - 05:01 ص
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر

 

انتقد رمضان السيد لاعب الأهلي السابق أداء محمود "كهربا" لاعب المارد الأحمر وخاصة أمام بيراميدز والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

 

وقال السيد فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "كهربا يظهر فى مباراة بشكل جيد ثم يختفي فى الاخري وهذا لا يليق بلاعب من المفترض أنه دولي ونجم كبير الفريق يحتاجه فى كل دقيقة".

 

وأضاف: "حسين الشحات ومحمد شريف كانا خارج الخدمة ومهمة المدير الفني هو أن يقوم بربط اللاعبين ببعضهم البعض وافضل توظيف لشريف هو مركز رأس الحربة".

 

وتعادل الأهلي سلبا مع بيراميدز في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الدفاع الجوي في إطار الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

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