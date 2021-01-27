كريستيانو رونالدو يقود تشكيل يوفنتوس المتوقع أمام سبال

الأربعاء 27/يناير/2021 - 04:31 ص
بوابة الفجر
أميرة فطيم

يستعد يوفنتوس لخوض مواجهة حاسمة أمام فريق سبال، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب أليانز ستاديوم، في إطار دور ربع نهائي بطولة كأس إيطاليا.

وتقام المباراة الساعة التاسعة وخمسة وأربعون دقيقة مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة وخمسة وأربعون دقيقة بتوقيت السعودية، والساعة الحادية عشر وخمسة وأربعون دقيقة بتوقيت الإمارات، والسابعة وخمسة وأربعون دقيقة مساء بتوقيت جرينتش.

ويسعى يوفنتوس لمواصلة صحوته، بعدما نجح في حصد لقب كأس السوبر على حساب نظيره نابولي، إلى جانب اقترابه من صدارة الكالتشيو بعدما حقق فوزا ثمينا على نظيره بولونيا.

وفيما يلي تشكيل يوفنتوس المتوقع في مواجهة سبال:-

حراسة المرمى: جيانلويجي بوفون

خط الدفاع: جورجيو كيليني، أليكس ساندرو، خوان كوادرادو، ماتياس دي ليخت

خط الوسط: فيدريكو بينتانكور، آرون رامسي، فيدريكو كييزا، ويستون مكيني

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، ألفارو موراتا

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