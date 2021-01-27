الإسماعيلي يعلن عن صفقاته والمدير الفني الجديد خلال ساعات

الأربعاء 27/يناير/2021 - 03:59 ص
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر

 

أكد علاء وحيد المتحدث الرسمي لنادي الإسماعيلي أن زيارة علي أبوجريشة وعماد سليمان للنادي الاهلي كلنت أكثر من رائعة وذلك من أجل انقاذ الدراويش.

 

وقال وحيد فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "كانت هناك جلسة بين أبوجريشة ومحمود الخطيب استمرت ساعة ونصف وسيكون هناك الإعلان الرسمي عن الصفقات خلال ساعات".

 

وأضاف: :"الإعلان عن المدير الفني الجديد للإسماعيلي قريبا ونسعي لإنقاذ الفريق من كبوته قى الموسم الجاري".

 

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة بيراميدز السبت القادم ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

 

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