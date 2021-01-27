موعد مباراة برشلونة أمام رايو فاليكانو فى كأس أسبانيا والتشكيلة المتوقعة

يواجه نادي برشلونة نظيره رايو فالكانو مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات دور ثمن نهائي بطولة كأس ملك أسبانيا.

وتقام المباراة بين الفريقين يوم الأربعاء فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب نادي رايو فاليكانو الدولي.

وجاءت تشكيلة برشلونة المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمي: تير شتيجن.

خط الدفاع: مينجويزا، ديست، ألبا، ارواخو.

خط الوسط: دي يونج، بيانيتش، ترينكاو.

خط الهجوم: ميسي، أنطوان جريزمان، بيدري.