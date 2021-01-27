تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام شيفيلد فى الدوري الإنجليزي
الأربعاء 27/يناير/2021 - 03:33 ص
علي ماهر حلمي
يلتقي نادي مانشستر يونايتد نظيره نادي شيفيلد يونايتد اليوم الأربعاء ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".
وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة
المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" فى الشرق الأوسط
وشمال إفريقيا.
وجاءت تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة كالتالي:
حراسة المرمي: دي خيا.
خط الدفاع: ماجوير، بايي، لوك شو، وان بيساكا.
خط الوسط: فيرنانديز، بوجبا، فريد.
خط الهجوم: راشفورد، كافاني، مارسيال.