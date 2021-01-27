تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام شيفيلد فى الدوري الإنجليزي

يلتقي نادي مانشستر يونايتد نظيره نادي شيفيلد يونايتد اليوم الأربعاء ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وجاءت تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمي: دي خيا.

خط الدفاع: ماجوير، بايي، لوك شو، وان بيساكا.

خط الوسط: فيرنانديز، بوجبا، فريد.

خط الهجوم: راشفورد، كافاني، مارسيال.