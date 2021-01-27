موعد مباراة مصر والدنمارك في كأس العالم لكرة اليد والقنوات الناقلة

الأربعاء 27/يناير/2021 - 03:11 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

يخوض منتخب مصر لكرة اليد مباراة هامة أمام نظيره الدنمارك بطل العالم، ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة كأس العالم لكرة اليد.

 

ونجح منتخب مصر في احتلال المركز الثاني برصيد 7 نقاط بالمجموعة الرابعة من الدور الرئيسي لمونديال اليد خلف السويد ليتأهل لربع النهائي.

 

وتقام مباراة منتخب مصر أمام الدنمارك، في السادسة والنصف مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات دور الـ8 من المسابقة العالمية.

 

وكان منتخب مصر قد خاض 3 مواجهات في الدور الرئيسي من مونديال اليد، فاز في الأولى أمام روسيا بنتيجة 28-23، كما حقق انتصارًا قويًا على بيلاروسيا، في الجولة الثانية بنتيجة 35- 26، قبل أن يتعادل في الثالثة مع سلوفينيا 25-25.


وسيتم نقل مباراة مصر والدنمارك عبر قناة أون تايم سبورت في نقل حي ومباشر.

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