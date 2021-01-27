ميدو يحدد بديل محمد هاني في مونديال الأندية

تنبأ الإعلامي أحمد حسام ميدو، بمستقبل كبير للاعب النادي الأهلي المعار إلى صفوف نادي سموحة.





وكان انتقل أحمد عبدالقادر، صاحب الـ21 عامًا، إلى سموحة في ديسمبر الماضي 2020، لمدة موسمين على سبيل الإعارة.





وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "تذكروا حديثي جيدا، أحمد عبد القادر لاعب الأهلي المعار إلى نادي سموحة، هيبقي لاعب كبير".





وعبر ميدو عن سعادته، بتألق مصطفى فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المعار إلى صفوف سموحة، مع الأخير، موضحا أن هذه أهمية نظام الإعارة.





يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض مباريات كأس العالم للأندية، المقرر لها يوم الرابع من شهر فبراير المقبل.





ويستهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المشوار المونديالي أمام الدحيل القطري، في ربع نهائي كأس العالم للأندية المقرر لها في قطر يوم الرابع من شهر فبراير المقبل.





وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "في حال تأكد غياب محمد هاني عن مباراة الدحيل، فأعتقد أن خيار موسيماني الأول سيكون الدفع باللاعب أكرم توفيق في حالة تعافيه من فيروس كورونا".



