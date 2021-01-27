ميدو يفجر مفاجأة عن رمضان صبحي

الأربعاء 27/يناير/2021 - 02:37 ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
أمل الحلفاوي
أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن مباراة الأهلي ستكون انطلاقة رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، نحو التألق.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "أتوقع أن يزداد تركيز وأداء رمضان صبحي خلال الفترة المقبلة، بعدما تجاوز مباراة الأهلي".

وواصل، "لو حقق الأهلي الفوز في مباراة بيراميدز، لواجه رمضان صبحي العديد من العقبات خلال الفترة المقبلة".

وتابع، "نجاح اللاعب مع الأندية الكبيرة يتوقف على شخصيته، وبشكل شخصي كنت أعشق الضغوط وأكره المباريات السهلة".

وفي سياق آخر، أوضح أنه لا يوجد ما يسمي بـ"قائمة الانتظار"، مشيرا إلى أنه ليس من حق أي نادٍ أن يضع لاعب على قائمة الانتظار.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رمضان صبحي النادى الاهلي الدوري المصري الاهلي وبيراميدز الاهلي اخبار الاهلي

أخبار تهمك

باتشيكو يُطالب الزمالك بضم نجم المقاولون العرب

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل .. البنك المركزي يصدر توضيحات جديدة للبنوك بشأن رقم الـ"IBAN"

منذ حوالي 13 ساعة

تفاصيل مفاوضات الأهلي لضم ثالث صفقاته الشتوية

منذ حوالي 9 ساعات

ميدو يفجر مفاجأة عن رمضان صبحي

منذ 33 دقيقة

البنك المركزي يزف بشري سارة للشباب من سن 16 إلى 21 عاما

منذ حوالي 5 ساعات

بالفيديو| رمضان صبحي يرفض مصافحة لاعبي الأهلي وأحمد فتحي يعانق الجميع قبل مباراة بيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يفاوض بديل مصطفي محمد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يعلن تفاصيل إصابة محمد هاني

منذ حوالي 5 ساعات

الإسماعيلي : اقتربنا من ضم ثلاثي الأهلي

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. انخفاض جديد في إصابات كورونا و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

كواليس قتل سائق على يد أردني الجنسية بعد وصلة مزاح داخل فيلا بالحي الراقي

منذ ساعتين و 45 دقيقة

ميدو يفجرها: الأهلي حرم من ركلة جزاء وهدف صحيح 100% أمام بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

عاجل| بعد القبض على طبيب الأسنان.. أول تصريح من محامي فنانين تعرضا للتحرش

منذ ساعتين و 30 دقيقة

شرط الزمالك لرحيل مصطفي محمد إلى جالطا سراي

منذ حوالي 4 ساعات

كلام نهائي.. تعرف على مصير امتحانات الفصل الدراسي الأول

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

ميدو: رمضان صبحي وقع لبيراميدز.. واللاعب لم يخطيء في حق الأهلي

ميدو: غضب في هدرسفيلد بعد تسريب صور رمضان صبحي بقميص بيراميدز

الحضري: رمضان صبحي لن يعود للأهلي مرة أخرى

ميدو يفجر مفاجأة بشأن عقد رمضان صبحي مع بيراميدز

وكيل رمضان صبحي يكشف حقيقة تدخل إكرامي للانتقال لبيراميدز

مفاجأة مدوية.. استبعاد رمضان صبحي من منتخب مصر

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:40 ص

عاجل| بعد القبض على طبيب الأسنان.. أول تصريح من محامي فنانين تعرضا للتحرش

البنك المركزي يزف بشري سارة للشباب من سن 16 إلى 21 عاما

10:14 م

عاجل.. انخفاض جديد في إصابات كورونا و"الصحة" تكشف التفاصيل

12:35 ص

عاجل .. البنك المركزي يصدر توضيحات جديدة للبنوك بشأن رقم الـ"IBAN"

02:14 م

الإسماعيلي : اقتربنا من ضم ثلاثي الأهلي

02:00 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات