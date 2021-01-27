رمزي صالح: هدف الأهلي ضد بيراميدز غير شرعي

"الكرة المصرية تسير الى طريق مجهول" بهذه الكلمات بدأ الفلسطيني رمزي صالح حديثه.





وقال صالح لبرنامج الماتش: "التدريب على تقنية الفيديو لم يكن كافيا للحكام، وارى ان الكرة المصرية تسير الى طريق مجهول".









وعن مباراة بيراميدز والأهلي قال: هدف والتر بواليا خطأ واضح لصالح شريف إكرامي.









وتابع: محمد شريف استحق ركلة جزاء أمام بيراميدز،و تصدي محمد الشناوي لتسديدة دونجا دليل على حضوره الذهني في المباراة





وأستكمل: كان يجب إشراك علي لطفي في مباريات الدوري الموسم الماضي بعدما حسمه الأهلي بشكل رسمي.





وأكد: أراهن على رحيل واحد من أحمد الشناوي أو مهدي سليمان عن صفوف بيراميدز.





وانتقل بالحديث إلى جنش قائلأ: تأثر سلبا بالإصابة وعندما عاد للمشاركة لم يظهر بمستواه المعروف.



