رمزي صالح: هدف الأهلي ضد بيراميدز غير شرعي

الأربعاء 27/يناير/2021 - 02:34 ص
رمزي صالح
رمزي صالح
حسام مجدي
"الكرة المصرية تسير الى طريق مجهول" بهذه الكلمات بدأ الفلسطيني رمزي صالح حديثه.

وقال صالح لبرنامج الماتش: "التدريب على تقنية الفيديو لم يكن كافيا للحكام، وارى ان الكرة المصرية تسير الى طريق مجهول".


وعن مباراة بيراميدز والأهلي قال: هدف والتر بواليا خطأ واضح لصالح شريف إكرامي.


وتابع: محمد شريف استحق ركلة جزاء أمام بيراميدز،و تصدي محمد الشناوي لتسديدة دونجا دليل على حضوره الذهني في المباراة 

وأستكمل: كان يجب إشراك علي لطفي في مباريات الدوري الموسم الماضي بعدما حسمه الأهلي بشكل رسمي.

وأكد: أراهن على رحيل واحد من أحمد الشناوي أو مهدي سليمان عن صفوف بيراميدز.

وانتقل بالحديث إلى جنش قائلأ: تأثر سلبا بالإصابة وعندما عاد للمشاركة لم يظهر بمستواه المعروف.

وأتم: محمد عواد أخطأ بالعودة من السعودية ولم يتحمل الضغوط في نادي الزمالك.

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