"لبيب" يكشف عن طريقة منتخب مصر للفوز على الدنمارك

أكد حسين لبيب مدير اللجنة المنظمة لكأس العالم لكرة اليد، على جاهزية منتخبنا لمواجهة الدنمارك المرتقبة.





وقال لبيب خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش: أرسلنا شكوى رسمية للاتحاد الدولي تشمل تقريرين بحالات تسمم لاعبي سلوفينيا.





وأضاف: "لاعبو سلوفينيا لم يصدقوا خسارتهم من منتخب مصر.. لاعبو مصر لديهم الاصرار على تقديم مباراة جيدة أمام الدنمارك.





واتم: حراسة المرمى تتحمل 50% من قوة منتخب مصر ونفتقد وجود الجماهير في مواجهة الدنمارك.