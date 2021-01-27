هاني سعيد: مباراة الأهلي انتفاضة لبيراميدز

الأربعاء 27/يناير/2021 - 02:26 ص
الأهلي وبيراميدز
الأهلي وبيراميدز
أمل الحلفاوي
علق هاني سعيد المدير الرياضي بنادي بيراميدز، على مباراة فريقه أمام النادي الأهلي، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز، والتي أقيمت مساء أمس الثلاثاء، وانتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

وأكد سعيد في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أن أروابارينا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، فضل بدء مباراة الأهلي بأسلوب الضغط العالي، ولكن العوامل البدنية لم تساعده على إكمال المباراة للنهاية بنفس الأسلوب.

وأشاد هاني سعيد بأداء علي جبر مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، في مباراة الأهلي، مشيرا إلى أنه قدم مباراة كبيرة.

وأوضح أن رمضان صبحي لاعب كبير، مؤكدا أنه لم يكن في حاجة لجلسات إعداد نفسي قبل مباراة الأهلي.

وواصل، "فقدان النقاط المستمر أمر صعب، ويجب أن نبني على مباراة اليوم، والبدء في تحقيق انتصارات مستمرة بداية من المباراة المقبلة".

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