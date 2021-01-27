تفاصيل محاضرة المجلس الأعلى للثقافة بشأن "النشر العلمي للناشئين"

الأربعاء 27/يناير/2021 - 02:59 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي

قام المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، بتنظيم محاضرة للدكتور هشام عبدالدايم عميد معهد الكبد بكلية الطب جامعة المنوفية.

وأدار المحاضرة الدكتور حسين البنهاوي عضو لجنة الكتاب والنشر بالمجلس، حول موضوع "النشر العلمي للناشئين".

وذكر بيان أصدره المجلس أن المحاضرة نظمتها لجنة الكتاب والنشر بالمجلس الأعلى للثقافة، ومقررها الدكتور خالد العامري.

عقدت المحاضرة بقاعة المجلس الأعلى للثقافة، وتم بثها مباشرة عبر حسابات المجلس بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وشهدت الفاعلية تطبيق الاجراءات الاحترازية كافة؛ بهدف الوقاية من فيروس (كوفيد-19) والحد من انتشاره.

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