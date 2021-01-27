الصراع يشتعل.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2020-2021

يواصل المهاجم الاوروجوياني لويس سواريز لاعب أتليتكو مدريد الإسباني، توهجه مع الروخي بلانكوس في الليغا، حيث يتصدر قائمة ترتيب هدافي الدوري الإسباني، برصيد 12 هدفًا.

ويعد سواريز مهاجم برشلونة السابق، سبب رئيسي في تصدر أتليتكو مدريد بطولة الدوري الإسباني بعد مرور 20 جولة حتي الآن، بفارق 7 نقاط عن أقرب منافسيه ريال مدريد، وله مباراة مؤجلة.

ويكشف لكم "الفجر الرياضي" ترتيب هدافي الدوري الاسباني، قبل إنطلاق فعاليات الجولة المقبلة، وجاء كالآتي:

المركز الأول: لويس سواريز مهاجم أتليتكو مدريد، برصيد 12 هدف.

المركز الثاني: يوسف النصيري مهاجم إشبيلية، برصيد 12 هدف.

المركز الثالث: ليونيل ميسي صانع ألعاب برشلونة، برصيد 11 هدف.

المركز الرابع: كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، 10 أهداف.

المركز الخامس: جيرارد مورينو مهاجم فياريال، 10 أهداف.

المركز السادس: اياغو اسباس مهاجم سيلتا فيغو، 9 أهداف.

المركز السابع: روجر مارتي مهاجم ليفانتي، 8 أهداف.

المركز الثامن: ميكيل اويارزابال جناح ريال سوسيداد، 8 أهداف.

المركز التاسع: سيرجيو كاناليس لاعب وسط ريال بيتيس، 7 أهداف.

المركز العاشر: خوزي موراليس مهاجم ليفانتي، 7 أهداف.

المركز الحادي عشر: ماركوس لورينتي مهاجم أتليتكو مدريد، 6 أهداف.

المركز الثاني عشر: جواو فيلكس صانع ألعاب أتليتكو مدريد، 6 أهداف.

المركز الثالث عشر: كارلوس سولير جناح فالنسيا، 6 أهداف.

المركز الرابع عشر: أنطوان غريزمان مهاجم برشلونة، 5 أهداف.

المركز الخامس عشر: باكو ألكاسير مهاجم فياريال، 5 أهداف.